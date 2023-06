Le Parlement européen fait du 15 juillet la Journée européenne des victimes des crises climatiques: «L’une des pires journées en Belgique et en Allemagne»

« Plus de 200 personnes ont péri dans ces inondations », a rappelé la commissaire européenne Margrethe Vestager, à propos de cet épisode catastrophique qui avait fait, du 14 au 16 juillet, 39 morts en Wallonie et plus de 100.000 sinistrés.

« Ces inondations sont arrivées quelques semaines après une tornade meurtrière en République Tchèque. Quelques semaines plus tard, il y a eu des incendies meurtriers dans le sud de l’Europe, et la liste peut être allongée, surtout en été, où nous sommes particulièrement confrontés aux événements climatiques extrêmes et à leurs conséquences dramatiques », a souligné la commissaire danoise.