Après trois semaines, l’impact de la cyberattaque sur les sites de Namur et d’Auvelais du CHRSM est toujours important: «Nous progressons pas à pas dans la gestion de la crise»

À l’heure actuelle, l’impact de cette crise est toujours très important : pas de wifi, peu d’ordinateurs opérationnels, pas de possibilité d’encoder ou facturer… « Nous progressons pas à pas dans la gestion de la crise », précise Stéphane Rillaerts, directeur général du CHRSM. « Le département informatique s’est énormément investi et suit les priorités définies de longue date dans notre Plan d’Urgence Hospitalier, à savoir de rétablir en priorité la téléphonie. C’est le cas : plusieurs postes fixes sont maintenant remis en marche dans nos deux hôpitaux et les patients peuvent à nouveau nous joindre. D’autres départements aussi ont pu avancer : les salaires de mai ont été versés au personnel, le pécule de vacances également. Nous commençons à pouvoir à nouveau payer nos fournisseurs, nous sommes en train de rattraper le retard. Cela grâce au travail de tous. »

Concernant la question d’une demande de rançon, Stéphane Rillaerts se montre transparent : « À l’heure actuelle, nous n’avons pris aucun contact avec le hacker. Nous n’avons reçu aucune demande de rançon. Nous mettons la priorité et toute notre énergie à reconstruire notre infrastructure informatique pour permettre rapidement à nos patients d’être pris en charge dans les meilleures conditions possibles et à nos équipes de récupérer leurs outils de travail. Pour ce faire, un nouveau réseau informatique interne est déjà en train d’être construit, pour que tous nos services puissent partager des informations en interne. Et cela est possible car les principales données dont nous avons besoin n’ont pas été compromises par cette cyberattaque et ça, c’est la bonne nouvelle ! »