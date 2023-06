Le géant des semi-conducteurs Intel va investir 4,6 milliards de dollars en Pologne en prévision «d’une demande anticipée»

Ce nouveau site, qui sera situé à Wroclaw, au sud-est du pays, sera consacré à l’assemblage et au test des semi-conducteurs, en prévision de la « demande anticipée » dans les prochaines années, indique Intel. Plusieurs milliers d’emplois indirects devraient également être créés.

Intel a déjà une usine de production de tranches de silicium (des disques très fins de matériau semiconducteur sur lesquels on grave les circuits intégrés et les puces) en Irlande, et a également un important projet d’investissement – pour 17 milliards d’euros – en Allemagne, dans la région de Magdebourg.