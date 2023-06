Les mesures anti-tabac ont «un intérêt sanitaire mais aussiéconomique», affirme l’OCDE

Les mesures prises en France entre 2016 et 2020 « représentent un excellent investissement », a déclaré Francesca Colombo, qui a supervisé les recherches de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en matière de santé publique.

La consommation de tabac, qui concerne très largement les cigarettes, est l’une des principales causes de maladies et de décès en France et dans le monde, en provoquant des cancers et des troubles cardio-vasculaires.