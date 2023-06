Les parents horrifiés en se rendant sur la tombe de leur bébé décédé: «Quand je suis arrivé, j’ai fondu en larmes» (photos)

Un triste spectacle se dressait en effet devant elle : la pierre tombale était incendiée, des figurines brisées et des fleurs jetées. En panique, Diana a immédiatement contacté son compagnon Kevin. « Je me suis assise et j’ai pleuré comme une madeleine. Pourquoi faites-vous une chose pareille ? Je ne comprends pas. Supposons que vous avez des problèmes, dites-le nous. Mais ceci… », s’offusque la dame.

Si elle a tenté de nettoyer, les dégâts étaient malheureusement irréversibles. « Je ne peux pas me recueillir sur une tombe brûlée, n’est-ce pas ? Et comment suis-je censé expliquer cela à mes enfants ? », s’interroge Diana. Elle et Kevin ont en effet eu deux enfants depuis le drame de leur vie : un fils de huit ans et un jeune bambin. « Notre fils sait qu’il a une sœur et qu’elle est décédée d’une grave maladie. Expliquer cela est déjà assez difficile. Je ne saurais pas comment le dire de la bonne façon pour la tombe… »