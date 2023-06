Huawei dénonce la position de la Commission européenne: «Ces commentaires ne sont pas fondés sur une évaluation vérifiée»

« Ces commentaires ne sont manifestement pas fondés sur une évaluation vérifiée, transparente, objective et technique des réseaux 5G », estime le géant chinois.

Le commissaire au Marché intérieur Thierry Breton a annoncé jeudi que l’exécutif européen ne souscrirait plus de services de téléphonie mobile s’appuyant sur les matériels de ces entreprises et a appelé les 27 pays membres et les opérateurs télécoms à exclure ces équipements de leurs réseaux mobiles.