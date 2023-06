Tour de Suisse: étape «neutralisée» après la mort de Gino Mäder, les coureurs formeront un cortège en hommage jusqu’à l’arrivée

« Le peloton prendra le départ des 30 derniers kilomètres ; la course sera neutralisée aujourd’hui, et l’intégralité des coureurs formera un cortège en hommage » au coureur de 26 ans de l’équipe Bahrain-Victorious « jusqu’à la ville arrivée », selon le direct officiel de l’épreuve.

Si les organisateurs le confirment, la course devrait donc reprendre samedi sur 183,5 km entre Tübach et Weinfelden, pour une étape qui paraît promise aux sprinteurs, avant un contre-la-montre vallonné et probablement décisif de 25,7 km dimanche entre Saint-Gall et Abtwil.