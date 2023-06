«Black Mirror» revient pour une nouvelle saison, «la plus imprévisible de toutes», sur Netflix

Une bénédiction pour les fans, alors que le créateur Charlie Brooker n’envisageait pas de suite à son feuilleton d’anticipation. « Je ne suis pas sûr que le public puisse supporter une autre saison en ce moment », confiait-il en début de pandémie, au printemps 2020. « Je ne suis pas certain qu’on soit en mesure de digérer des histoires sur des sociétés en plein effondrement. » Si le monde ne va pas forcément mieux depuis, Charlie, lui, s’est ravisé et semble avoir retrouvé assez d’inspiration pour nous retourner à nouveau le cerveau.

Alléluia ! Après quatre ans d’absence, « Black Mirror », incroyable série qui interroge notre rapport aux nouvelles technologies, revient avec une sixième saison qui s’annonce comme « la plus imprévisible de toutes », se réjouit Netflix. Cinq nouveaux épisodes sont ainsi à découvrir dès ce jeudi, avec entre autres Salma Hayek, Aaron Paul et Josh Hartnett au casting.

De par son format anthologique, rappelons que « Black Mirror » peut se picorer de manière totalement aléatoire. Avant d’entamer la saison 6 (ou après l’avoir engloutie), on vous recommande donc vivement ces grands classiques.

« Retour sur image » (saison 1, épisode 3) : persuadé que sa femme (Jodie Whittaker) le trompe, un homme (Toby Kebbell) se met à analyser les moindres détails de ses journées, qu’il repasse en boucle comme un film dans sa tête. Ce procédé est rendu possible grâce à une puce implantée dans les yeux, laquelle permet d’enregistrer et classer ses souvenirs pour les revivre à volonté. Une idée pas aussi brillante qu’elle en a l’air…

Lire aussi Arnold Strong, Schwarzy et Governator débarque sur Netflix dans un documentaire

« Bientôt de retour » (saison 2, épisode 1) : quand une jeune femme apprend qu’un service propose de « ressusciter » son petit ami, mort dans un accident de voiture, la question de céder à cette technologie de pointe se pose. D’abord sceptique, Martha finit par accepter d’échanger des sms avec son pseudo-compagnon, jusqu’à ce que sa présence 2.0 ne suffise plus. Une histoire terriblement poignante.

« Chute libre » (saison 3, épisode 1) : dans la course aux likes, bienvenue dans un monde où tous vos faits et gestes sont cotés ! Un système de réputation qui vise à récompenser les bons comportements et à punir les mauvais en fonction des notes qui vous sont attribuées. Portée par Bryce Dallas Howard (« Jurassic World »), cette flippante quête de popularité s’inspire du crédit social chinois afin d’en pointer les potentielles dérives.

« Hang the DJ » (saison 4, épisode 4) : quand un Tinder version « Black Mirror » gère nos relations amoureuses de bout en bout, avec une date de début et de fin, ça donne une critique acerbe et extrêmement bien ficelée des applications de rencontres censées nous faire trouver l’âme sœur à coups d’algorithmes.

« San Junipero » (saison 3, épisode 4) : impossible de ne pas citer cet épisode tant il est magnifique. Empreint de tendresse et de poésie, celui-ci nous plonge dans une petite ville côtière délicieusement rétro, où deux jeunes femmes passent du bon temps avant de tomber éperdument amoureuses l’une de l’autre. En réalité… (attention, spoilers) Yorkie et Kelly évoluent dans un système de paradis virtuel pour personnes âgées en fin de vie.