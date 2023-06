L’ONU veut des mesures urgentes et décisives pour éviter de nouveaux naufrages de migrants: «L’approche actuelle de la Méditerranée ne fonctionne pas»

« Il est clair que l’approche actuelle de la Méditerranée ne fonctionne pas. Année après année, elle continue d’être la route migratoire la plus dangereuse au monde, avec le taux de mortalité le plus élevé », a déclaré Federico Soda, directeur pour le Département des urgences de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) dans un communiqué commun avec le Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR).

Les États doivent se mettre d’accord pour rassembler et combler les lacunes en matière de recherche et de sauvetage mais aussi de débarquement rapide et de la mise en œuvre de voies migratoires régulières et sûres, insiste-t-il.