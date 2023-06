Le plan de sécurité de Brussels Airport donne satisfaction après un an d’existence

Ce plan pour la période 2022-2025 s’est appuyé sur les recommandations de la commission d’enquête parlementaire consécutive aux attentats du 22 mars 2016. L’aéroport y a pointé six axes prioritaires sur lesquels les services de sécurité, la justice et le gouverneur de la province travaillent.

Deux affaires majeures

La coopération entre la police judiciaire fédérale et les douanes a ainsi conduit à une intervention dans deux affaires majeures. «Neuf personnes ont été arrêtées dans le cadre d’une affaire de trafic de drogue impliquant des employés de l’aéroport. Quelque 266.000 euros, cinq véhicules et 121 kilos de cocaïne ont été saisis. Les douanes ont également mis au jour un trafic de civelles (les petits de l’anguille, ndlr) et une organisation criminelle internationale a pu être démasquée», selon les responsables.