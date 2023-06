La Belgique doit se préparer: la vague de chaleur laisse place à de gros orages, «et puis on va basculer, la situation est suivie de très près par l’IRM»

Profitez encore du beau temps tant que vous pouvez. Si la météo sera encore favorable ce vendredi et ce samedi avec des températures frôlant les 30 degrés, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM), elle se ternira ensuite. En effet, on s’attend à de gros orages dans les prochains jours.

de videos

Lire aussi Luc Trullemans inquiet avec l’arrivée de gros orages après la vague de chaleur: «Je crains une situation dangereuse avec de la grêle»

Sur le plateau du RTL info, Emilie Dupuis a d’ailleurs confirmé la mauvaise nouvelle. Car le mauvais temps va arriver très vite. Dès ce dimanche. « La zone de haute pression qui nous a protégés ces dernières semaines, était sur le Nord de l’Europe et se décale vers l’Arctique. Et puis on va basculer sur l’influence d’une dépression, qui est vraiment sur le proche Atlantique. Donc vous donner un timing exact et dire où ça va tomber, c’est très difficile. On sait que ça arrivera dimanche. Cela peut être en matinée comme durant l’après-midi. Ce que l’on sait, c’est que cette perturbation arrivera par la France. Cette zone d’orages peut s’essouffler sur son chemin. Pour l’instant, on n’a pas de précisions. La situation est suivie de très près par l’IRM. Cette instabilité va débuter dimanche et se poursuivra jusqu’à vendredi. Il y aura des averses orageuses tout au long de la semaine », a expliqué la présentatrice météo.