Quels renforts pour le Standard lors du mercato estival? Après Isaac Price et Aiden O’Neil, voici les autres profils ciblés par les Rouches

Dans quelques jours, et parce que la reprise approche à grand pas, le Standard devrait révéler l’identité de son nouvel entraîneur. Le nom d’Alexander Blessin (ex-Ostende et Genoa) a souvent été mentionné, comme celui de Vincent Euvrard (RWDM) qui ne serait toutefois pas une véritable piste pour la direction, comme Karel Geraerts qui devrait prolonger à l’Union. À l’heure actuelle, Pierre Locht et Fergal Harkin auraient réduit une liste à trois, quatre noms, avec une priorité à leurs yeux, et projettent de faire une annonce officielle avant le 27 juin, date où le nouvel entraîneur serait présenté à la presse si tout se passe bien d’ici là.

En attendant, la direction du Standard doit avancer en posant ses propres choix, en trouvant les joueurs qui pourront remplacer Noë Dussenne, Gojko Cimirot, Steven Alzate, Philipp Zinckernagel voire peut-être Kostas Laifis et même Arnaud Bodart qui, s’il part, ne sera pas remplacé, le club ayant décidé de faire confiance à Laurent Henkinet. Le tout sans véritablement pouvoir compter sur des retours de prêts crédibles (Van Damme, Tapsoba, Dragus). Il y a donc du plain sur la planche !