Les prêts sur gage en hausse de 20% au Mont-de-Piété à Bruxelles en 2022

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Cela fait maintenant plus de 400 ans que le Mont-de-Piété prête de l’argent, moyennant la mise en gage d’un objet de valeur. Cette institution, aussi appelée Caisse Publique de Prêts et située rue Saint-Ghislain dans les Marolles, est la dernière du genre en Belgique. « Ma Tante » comme on la surnomme familièrement est aussi une institution publique puisqu’elle dépend de la Ville de Bruxelles. Et elle a encore prouvé son utilité en 2022, comme en témoigne son rapport annuel que nous détaille son président Jean-Louis Péters.