Un terrible drame vient frapper TF1: Guillaume, 57 ans, a succombé à ses blessures, «ce sont des faits d’une très grande violence et d’une très grande lâcheté»

Guillaume Taverne n’est plus. Après deux mois à lutter pour sa vie, le caméraman de 57 ans s’est éteint la semaine dernière à l’hôpital, comme le rapporte Le Parisien. Pour rappel, celui qui travaillait chez TF1 avait été violemment agressé par un SDF avec une planche de bois et un vieil extincteur. « Ce sont des faits d’une très grande violence et d’une très grande lâcheté. Je rappelle que cet homme a été frappé dans le dos », avait expliqué l’avocate de la famille.

Placé dans le coma à la suite de ces faits, qui s’étaient produits le 5 avril dernier, Guillaume n’a malheureusement pas survécu au grave traumatisme crânien. L’homme laisse derrière lui une compagne et une fille âgée de 15 ans.