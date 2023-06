Domenico Tedesco: «On a parlé avec Romelu Lukaku mais je n’ai pas l’impression qu’il en avait besoin»

Après deux déplacements au mois de mars en Suède et en Allemagne, Domenico Tedesco vivra son premier match à domicile en tant que sélectionneur des Diables rouges. « C’est ce qui rend ce match spécial », avance l’Allemand. « Le stade sera comble et j’espère qu’il y aura un maximum de supporters en rouge. »

Une rencontre où Tedesco devra trouver une solution aux absences d’Onana et de De Bruyne. Le deuxième cité semblant être tout simplement irremplaçable. « De Bruyne, c’est le meilleur milieu de terrain du monde », affirme Tedesco. « Mais ne comptez pas sur moi pour me plaindre de cette absence ou de celle d’Onana. C’est l’ensemble de l’équipe qui doit compenser leur absence dans la manière de jouer et la manière de presser. On va mettre le meilleur onze possible pour avoir un bon match et prendre les trois points. »