Leers : c’est parti pour un long week-end de fêtes du Moulin

Les tournois de pétanque et de volley-ball ont donné le coup d’envoi des festivités il y a déjà quelques jours et chez les trois boulangers de la commune française, l’apparition des navettes fait sentir l’imminence de l’événement.

À la Chocoline, chez Van Meenen et chez Meyer, jusqu’au 25 juin, on peut donc trouver la fameuse navette leersoise, viennoiserie au chocolat et à la crème pâtissière, au tarif unique de 1,60 euro.