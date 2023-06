L’incroyable courage de Florian Colon, le footballeur de Couthuin qui s’est brisé la colonne vertébrale: «Le chemin sera long mais je gagnerai ce combat»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Samedi dernier, sa vie a basculé. Alors qu’il célébrait la montée en deuxième provinciale de son club de foot, Couthuin (Héron), avec ses coéquipiers et des proches, Florian Colon, originaire de Moha (Wanze), a été victime d’un accident.

L’avant de 27 ans bronzait sur une terrasse d’un gîte avant de s’assoupir et de tomber sur le dos à plusieurs mètres du sol. À l’hôpital, le verdict est sans appel : sa colonne vertébrale est brisée. Il a dû être opéré durant plusieurs heures, mais les conséquences pourraient être terribles : il risque de ne plus jamais remarcher.

Très apprécié, il a reçu d’innombrables messages de soutien de ses coéquipiers, sa famille, ses proches, etc. Ce jeudi, le Wanzois de 27 ans a donné de ses nouvelles sur son profil Facebook. « Ce week-end devait être la conclusion festive d’une saison exceptionnelle avec un groupe de personnes qui sont comme une deuxième famille. Malheureusement, samedi, après une chute, je me suis fracturé la colonne vertébrale et ma vie a basculé », débute-t-il. « Ne retenons pas ce qui a pu se passer ni comment mais abordons la chose en regardant de l’avant. »