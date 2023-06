Un trafic de drogues lié à la criminalité organisée albanaise démantelé à Liège: une grosse quantité de stupéfiants et des armes à feu découvertes

Les protagonistes du dossier procédaient à la vente de haschisch et de cannabis via l’utilisation de réseaux internet (snapchat, messenger) et livraient leurs clients lors de rendez-vous notamment sur des parkings de la région. Le groupe criminel gérait également des plantations de cannabis.

Dans le cadre d’une enquête visant un trafic de stupéfiants en région liégeoise, la PJF Liège avec l’appui des unités spéciales, la zone de police Ans-St Nicolas et les maîtres-chiens de la police fédérale, a mené 12 perquisitions sur Liège, Seraing, St Nicolas et Wanze ce mercredi 14 juin.

Grosse prise

Les perquisitions ont permis la découverte d’une plantation de cannabis de plus ou moins 500 plants et le matériel ad hoc pour d’autres, 5 kilos de haschisch (résine de cannabis), sept armes à feu avec munitions dont certaines armées et chambrées (357 magnum, Smith & Wesson, Beretta, …), diverses munitions et armes prohibées, 92 000 € en cash, 4 véhicules, 3 montres de luxe et d’une vingtaine de GSM.