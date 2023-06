La chaîne KFC débarque à La Louvière et engage: voici comment postuler!

Le géant américain de la restauration rapide s’apprête à débarquer dans les environs du Cora La Louvière, dès le mois de septembre prochain. L’aménagement de la cellule commerciale est en cours.

L’information nous est confirmée par la Mission Régionale pour l’Emploi du Centre. « La semaine dernière nous avons eu un premier contact et une réunion plus officielle est prévue la semaine prochaine, » précise Estelle Greuse, responsable du projet. « C’est une excellente nouvelle pour la région du Centre et une aubaine pour l’emploi quand une grosse entreprise comme celle-là s’implante ! »