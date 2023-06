Après 37 ans, Yvette va fermer le Vidéo-star de Philippeville, dernier disquaire de la région: «Mon magasin, c’était ma passion»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est une institution qui va fermer ses portes à Philippeville. Yvette, gérante du Vidéo-star remet son établissement situé rue de France, après 37 ans de carrière. La commerçante a un pincement au cœur. La dernière disquaire de la région, âgée de 69 ans, vend son commerce. « C’était un choix difficile mais nécessaire. Cette décision a été plus guidée par la raison que par les sentiments. Je pense que c’était le bon moment pour faire un pas de côté et me reposer. »