La future usine Leonidas à Nivelles s’est vue octroyer son permis

Le bourgmestre de Nivelles, Pierre Huart (MR), a publié une photo sur ses réseaux sociaux qui ne pouvait être plus parlante : on y voit une boîte de chocolats emballée sous un gros nœud. « La nouvelle a un goût particulièrement agréable. Le permis demandé par Leonidas a été octroyé par les fonctionnaires délégué et technique. »

Ça y est, une étape de plus franchie par Leonidas pour sa nouvelle usine en Brabant wallon. La future usine sera implantée sur un terrain de cinq hectares dans le zoning de Nivelles Nord. Il ne reste qu’un délai pour d’éventuels recours de la part d’opposants mais, au vu de la dernière enquête publique, cette étape ne devrait être qu’une formalité.