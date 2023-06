Le Django Festival revient pour sa première édition depuis 2019, à Liberchies: «Une formule différente des années précédentes»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les fans de jazz retrouvent enfin leur festival favori, à Liberchies ! Le Django festival se tiendra uniquement ce samedi 17 juin, contrairement aux autres années, où les festivités se tenaient tout le week-end.

Après trois années blanches, il était temps de relancer les hostilités au Centre Culturel de Pont-à-Celles. « Les éditions 2020 et 2021 n’ont naturellement jamais vu le jour à cause du Covid, et nous avions décidé de ne pas prendre de risque pour 2022 », explique Laurence Vandermeren, la directrice du centre culturel.