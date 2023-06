Le gouvernement souhaite obtenir le statut d’observateur au sein du programme Scaf

«Je confirme que le conseil des ministres a accepté de proposer notre pays comme observateur du programme Scaf», a-t-elle indiqué dans une brève déclaration à l’agence Belga.

«Je me réjouis d’ores et déjà que la Belgique puisse participer au développement des technologies d’avenir», a-t-elle ajouté à trois jours de l’ouverture du Salon international de l’Air et de l’Espace (SIAE) du Bourget, près de Paris.