La Sambrienne à la recherche de logements à acquérir: plus de 4.000 familles en attente d’un logement public à Charleroi et Gerpinnes

Et cette demande augmente chaque année. Partant de ce constat, répandu sur l’ensemble de la Wallonie, le Gouvernement Wallon vient de débloquer un budget conséquent de son plan de relance. Il servira à acheter des logements neufs en cours de construction, des terrains et des logements existants.

Face aux nombreuses familles en attente de logement, la Sambrienne se porte candidate. Il y a actuellement plus de 4.000 familles en attente d’un logement public à Charleroi et Gerpinnes.

Au total, le budget prévoit d’ainsi créer plus de 500 logements d’utilité publique en Wallonie. Et vu la demande importante à laquelle elle fait face, la Sambrienne se porte candidate et souhaite bien bénéficier de sa part de ces logements.

Elle cherche en effet des logements remplissant les critères wallons, soit principalement : des logements situés dans les communes de Charleroi et Gerpinnes, des logements PEB A ou B et répondant aux normes régionales, avec une priorité pour les ensembles de plus de 5 logements. Les propriétaires ou promoteurs souhaitant vendre ces logements peuvent consulter les conditions sur www.lasambrienne.be/clesurporte et contacter la Sambrienne.