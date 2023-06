Province de Luxembourg : Europa-Park élu meilleur parc de loisirs européen

Pour son analyse, la plateforme a comparé les parcs de loisirs en prenant en compte les facteurs suivants : rapport qualité-prix, évaluation, notoriété, facteur de divertissement pour tous les âges et Instagram. Dans l'ensemble, Europa-Park a obtenu les meilleurs résultats dans le sondage. En outre, le parc a remporté des prix dans les catégories « Top Instagram », « Top Grand huit », « Top Evaluation » et « Top Demande ».

Ainsi, Europa-Park montre qu'il est apprécié par les visiteurs de toute l'Europe pour la qualité exceptionnelle de ses prestations. Grâce à ses exigences élevées et à l’éventail de son offre, il parvient à se démarquer des autres grands parcs d’attractions. En outre, il établit ainsi de nouvelles références à échelle internationale en matière d'attractions, de satisfaction des visiteurs, et de présence sur les réseaux sociaux, et prouve qu'il est devenu à juste titre le leader de l'enquête.

Avec plus de 100 attractions et spectacles répartis dans 16 quartiers thématiques européens, le parc garantit des sensations fortes, du plaisir en famille et un divertissement de haut niveau. L'univers aquatique Rulantica, l'expérience de réalité virtuelle YULLBE, le nouveau restaurant gastronomique unique au monde Eatrenalin, ainsi qu'une nuit dans l'un des six hôtels 4 étoiles et 4 étoiles supérieur complètent de manière optimale le court séjour à Europa-Park Resort.