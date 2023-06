Festival de Télévision de Monte-Carlo: où, quand et comment rencontrer vos stars préférées?

Cette année encore, le rocher accueillera ainsi du beau monde, parmi lesquels seront présentes aux abords du Grimaldi Forum ce vendredi soir les stars des « Frères Scott », James Lafferty et Stephen Colletti, venus présenter la saison 2 de leur série « Everyone is doing great ».

Le Festival de Télévision de Monte-Carlo est lancé ! Dès ce vendredi et jusqu’au mardi 21 juin, une vague de stars d’hier et d’aujourd’hui est attendue aux abords du Grimaldi Forum. Au programme : bain de boule et tapis rouge, projections, session « selfies » avec le casting de la série « Ici tout commence », rencontres fans et discussions « behind the scenes », dédicaces ou encore meet-up avec les vedettes de « Danse avec les stars ».

Les festivaliers auront aussi le plaisir d’interpeller le casting des « Feux de l’amour », qui sera représenté par Melody Thomas Scott et Amelia Heinle, alias Nikki et Victoria Newman, ainsi que James Bryton et Christel Khalil, dits Devon et Lily Winters. Les acteurs seront également présents pour une séance dédicace prévue ce samedi (et qui, malheureusement pour les retardataires, affiche déjà complet) ainsi que pour répondre à nos questions, avant de fêter les 50 ans du soap, samedi soir, lors d’une soirée qui s’annonce des plus festives. Nous y serons, et nous ne manquerons pas de vous raconter tout ça dans les moindres détails !

Les stars de « Ici tout commence » (Frédéric Diefenthal, Catherine Davydzenka, Lou Ladegaillerie, Benjamin Douba-Paris), « Un si grand soleil » (Fabrice Deville…), « Lycée Toulouse Lautrec » (Stéphane De Groodt, Joséphine Draï, Chine Thybaud…), mais aussi Bernard Yerles (« Alexandra Elhe »), l’humoriste Gad Elmaleh, l’ex-Miss France Amandine Petit ou encore Dylan McDermott (« FBI : Most Wanted »), Eric Winter (« The Rookie »)… tous se présenteront au public et aux photographes ce vendredi, au Grimaldi Forum.

Samedi 17 juin, la séance « selfies » avec les acteurs de « Ici tout commence » affiche elle aussi déjà complet, mais d’autres événements sont prévus, et toujours gratuits (sur réservation). Après la projection de la série « Fence », une conférence « Behind the scenes » aura lieu avec les acteurs de « Lycée Toulouse Lautrec », suivi des rencontres fans « The Rookie », « Emily in Paris », « FBI : Most Wanted », et une rencontre dédicace avec les acteurs des séries de Dick Wolf.

Dimanche 18, place aux acteurs d’« Un si grand soleil », dont le panel « Behind the scenes » est suivi d’une rencontre fans avec les acteurs des « Frères Scott » pour « Everyone is doing great », plusieurs projections – dont « Chorus Girls », « Ten Pound Poms » et « The Seed », en compétition – avant de voir arriver les acteurs du « Seigneur des anneaux : les anneaux de pouvoir » pour une rencontre fans et un « Behind the scene » (complet).

Lundi 19 juin, Jean-Luc Reichman viendra accompagné des acteurs de « Léo Mattéï » Stomy Bugsy et Lola Dubini pour un « Behind the scenes » (il reste encore de la place !), puis Shane West, Josh Duhamel et John Goodman iront à la rencontre de leurs fans. « Le colosse aux pieds d’argile » sera projeté à 14h, et un Meet-Up « Amour, Gloire et beauté » sera organisé dès 16h, avant la projection (toujours en compétition) de « Trust No One » et la grande soirée des Nommés aux Nymphes d’Or.

Enfin mardi, Gilbert Melki (« La vérité si je mens ! ») sera en rencontre fans en fin de matinée. Shy’m et Melissa Gilbert « La petite maison dans la prairie » seront aussi dans les parages avant la grande cérémonie de remise des Nymphes d’Or.