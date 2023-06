Le trafic ferroviaire entre Liers, Herstal et Liège interrompu du 8 juillet au 27 août

Mi-août, la SNCB débutera, de son côté, des travaux de transformation de la gare souterraine de Liège-Saint-Lambert pour en faire une gare de surface moderne et plus sécurisante.

Au cours de cette période, Infrabel, le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire, procédera à divers travaux de maintenance au sein des tunnels, mais aussi à l’entretien approfondi des passages à niveau et des aiguillages se trouvant sur ce tronçon. La caténaire sera notamment renouvelée et adaptée dans le tunnel dit « sous Pierreuse ».

Plan de transport adapté

En raison de ces différents travaux et afin de permettre aux voyageurs de continuer à voyager entre Liège-Guillemins et Herstal, l’entreprise a adapté son plan de transport. Les voyageurs pourront ainsi prendre certains bus TEC (lignes 1, 4, 5 et 6) entre Liège-Guillemins et Herstal et des bus de remplacement SNCB. Pour voyager entre Herstal et Liers, les navetteurs sont invités à prendre les bus de remplacement.