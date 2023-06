Edgar Kesteloot, ancien conseiller scientifique du «Jardin Extraordinaire», est décédé: la RTBF bouscule sa programmation et Tanguy Dumortier lui rend hommage

La RTBF est en deuil suite à l’annonce du décès du baron Edgar Kesteloot ce 14 juin à l’âge de 100 ans. Il avait notamment été conseiller scientifique pour l’émission « Le jardin extraordinaire », lancée en 1965 par le service public.

Tanguy Dumortier, actuel présentateur de l’émission, a tenu à lui rendre hommage, via la RTBF : « Edgar faisait partie des pionniers du Jardin Extraordinaire et même de la conservation de la Nature en Belgique. Parfaitement Bilingue, ses connaissances et engagements ont rayonné dans tout le pays. Je l’avais vu la dernière fois au Festival Nature Namur, il se réjouissait que l’équipe actuelle du Jardin Extraordinaire poursuive les objectifs et les rêves des fondateurs de l’émission dont il faisait partie. »