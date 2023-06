Le nom de la future bibliothèque communale de Namur est connu

Il s’agit du féminin du mot « Célestin » pour « CEntre de LEcture et de Savoir TechnologIque de Namur ». Clin d’œil à la place des Célestines, située en quasi vis-à-vis.

196 votes électroniques ont été recensés sur la plateforme monopinion.namur.be et 533 bulletins papier ont été récoltés.

La future bibliothèque sera dotée d’équipements technologiques de pointe. Les espaces dédiés au public seront répartis sur deux étages : l’un destiné aux enfants et ados ainsi qu’à l’espace Heure du Conte et aux salles polyvalentes, l’autre pour accueillir les collections et services destinés aux adultes.