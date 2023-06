Une perquisition au sein d’une entreprise du zoning de Sombreffe dans le cadre d’un trafic international d’huile de friture usagée: «Ils ont tout contrôlé et ils prenaient beaucoup de notes»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le 8 juin dernier, les usagers et travailleurs du zoning de Sombreffe ont vu débarquer la police fédérale. Celle-ci est venue perquisitionner une entreprise spécialisée dans la collecte et le recyclage des huiles et graisses de friture usagées. « Au départ, nous pensions qu’il s’agissait des douanes », nous confie un patron d’une société également installée sur le site.