Nouvel éclairage pour le foot

Dans le courant de l’année 2024, les terrains de football A et B d’Oreye vont avoir droit à un nouvel éclairage. « On pensait ne faire que le A, mais vu que nous n’avons droit qu’une fois tous les six à des subsides, on va faire les deux en même temps », affirme le bourgmestre Jean-Marc Daerden.

Le nouveau dispositif sera plus efficace et moins coûteux. « Les nouvelles normes d’éclairage sont strictes et on va enfin pouvoir y répondre. Les lampes led seront aussi bien moins gourmandes en énergie que celle en place pour le moment », conclut le bourgmestre. La commune va débourser 50.000€ avec un subside de 60 % pour réaliser ses améliorations.