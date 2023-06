Météo: Luc Trullemans l’annonce, il va faire de plus en plus lourd etdes orages potentiellement violents frapperont la Belgique ce dimanche!

L’air continental chaud qui circule depuis plusieurs jours sur nos régions sera encore d’actualité ce samedi avec beaucoup de soleil sur la Campine et la région ardennaise, mais avec des cumulus de plus en plus présents l’après-midi sur le reste du pays et même le risque d’une averse locale près de la frontière française.

La nuit s’annonce encore calme et légèrement voilée avec des nuages d’altitude dans une atmosphère douce avec minimales entre 15 et 20º en plaine mais localement entre 10 et 15º dans certaines vallées de l’est de l’Ardenne.

Une petite dépression orageuse se formera sur le sud-ouest de la France et se déplacera vers le nord-est avec des orages localement violents qui se manifesteront déjà le matin sur le nord de la France et déborderont vers midi sur le sud-ouest de notre pays.

Nous aurons donc encore quelques éclaircies en début de journée mais l’atmosphère deviendra très lourde et des pluies ou orages se feront entendre vers midi du côté du Hainaut et de la province de Namur. L’après-midi le ciel deviendra chaotique avec des développements orageux dans les régions allant des Flandres au Hainaut et au Namurois se propageant en soirée à tout le pays avec localement beaucoup de pluie en peu de temps, des chutes de grêle et de violentes rafales de vent.

Avant l’arrivée des orages, les températures afficheront encore 26 à 30º pour revenir en soirée entre 19 et 24º.

La nuit les pluies s’attarderont sur l’Ardenne tandis que le ciel deviendra plus changeant avec des éclaircies sur les autres régions dans une atmosphère restant douce, les minimales restant comprises entre 15 et 20º.

Lundi

La journée commencera le plus souvent sous un ciel lumineux mais l’instabilité reviendra vite l’après-midi avec de gros cumulus se développant en nuages d’orages qui affecteront surtout le sud et l’est du pays.

Maxima entre 22 et 29º selon les régions

Mardi

Un nouveau développement dépressionnaire est prévu sur la France avec une évolution en soirée vers le Bénélux ce qui nous donnera d’abord un temps nuageux ou variable avec des températures diurnes de 22 à 27º devenant rapidement orageux l’après-midi et en soirée à partir de la frontière française.

Ces orages seront localement très forts avec des chutes de grêle, de violentes rafales de vent et des pluies importantes en peu de temps.

Mercredi

Cette journée devrait être une journée plus calme avec des embellies et peu ou pas de pluie et des températures entre 21 à 23º en bordure de mer et 23 à 28º localement dans l’intérieur du pays.

Évolution pour jeudi et vendredi

Les modèles prévoient une nouvelle dépression orageuse à partir de la France et passant sur nos régions avant de partir vers le nord de l’Allemagne et la Pologne.

Les phénomènes orageux qui l’accompagneront risquent fort d’être à nouveau fort actifs avec beaucoup de pluie et pouvant provoquer localement des dégâts.

Cette perturbation quittera l’est du pays vendredi et sera suivie d’une dorsale anticyclonique qui nous amènera un air maritime plus stable et plus sec dans lequel les températures afficheront généralement 20 à 25º.

Tendance pour le week-end du 24-25 juin et le début de la semaine suivante :