Shqiprim suspecté du meurtre de Linda à Herstal: le fils de la victime écarte la thèse du suicide

Les faits s’étaient déroulés le 10 janvier 2019. Fatlinda Bungu (32 ans) avait été retrouvée morte asphyxiée. Shqiprim Avdyli avait prétendu l’avoir retrouvée dans cet état à son retour dans l’habitation qu’ils occupaient rue des Cerisiers à Herstal.

Le jeune fils de la victime, désormais âgé de 17 ans, a confirmé que sa mère avait un caractère déterminé et un tempérament bouillonnant et extraverti. Elle pouvait s’énerver vite et crier fort lors de disputes, mais elle n’était pas violente et parvenait à se calmer rapidement.