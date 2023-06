Noces de diamant à Elouges: François a foncé pour inviter Julie à danser!

C’est au bal du 1er mai 1962, à la maison du peuple d’Elouges, qu’ils se sont connus. Dès qu’on leur demande d’expliquer comment ils se sont rencontrés. Très vite, on est sous un feu d’informations, chacun voulant apporter sa pierre à l’édifice et surtout donner quelques détails de ce moment magique. « C’est une cousine, précise François, qui m’a conseillé d’aller au bal organisé au Peuple, sinon pas d’intérêt. Sur place, j’ai regardé la belle jeune fille et un ami m’a dit François si tu ne l’invites pas à danser, c’est moi qui irai. J’ai alors foncé ! ».

« C’était un tango, insiste Julie, il dansait comme un dieu et on ne s’est pas gêné de s’embrasser pendant la danse. On s’est revu le lendemain et on ne s’est plus quitté avec d’abord le mariage le 1er juin 1963 ».