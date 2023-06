Sara, 33 ans, se rend à l’hôpital pour une opération de routine mais l’intervention ne se passe pas comme prévu: «Elle est sortie dans un pire état qu’elle n’était entrée»

Pourtant, l’intervention semblait s’être déroulée sans accroc. Sara avait même pu rentrer chez elle et ne devait revenir à l’hôpital que deux semaines plus tard pour enlever les fils. « Mais quelques jours avant, elle s’est plaint d’énormes douleurs au ventre. C’était tellement grave que nous sommes allés aux urgences », explique son compagnon. Les médecins constatent alors que son intestin est perforé. Une intervention d’urgence est immédiatement pratiquée.

« Les risques sont inhérents aux procédures médicales »

La porte-parole de l’hôpital s’est exprimée dans les colonnes de nos confrères en réaction à cette histoire. « Nous regrettons que la patiente et son mari se sentent injustement traités. Cependant, le patient a eu plusieurs contacts avec notre service de médiation et a également été invité à un rendez-vous avec le médecin. Mais malheureusement ils ne l’ont jamais fait. Les risques sont inhérents aux procédures médicales et, même avec des procédures de routine, ne peuvent jamais être complètement exclus. Parfois, malgré une mise en œuvre correcte, des problèmes peuvent survenir et avoir des conséquences négatives pour le patient. Chaque patient qui vient consulter un médecin à l’hôpital Jan Yperman reçoit du médecin les informations nécessaires sur la procédure proposée, ses avantages et ses inconvénients et les risques encourus », explique-t-elle.