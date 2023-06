Anderlecht: Guillaume Gillet n’est plus l’entraîneur des RSCA Futures, Marink Reedijk lui succède

« Merci d’avoir guidé nos talents en Challenger Pro League, et tout le meilleur pour la suite, Guillaume », a écrit le club mauve sur les réseaux sociaux.

Pour lui succéder, Anderlecht a trouvé un accord avec le Néerlandais Marink Reedijk pour prendre en main la seconde équipe professionnelle du RSCA. Agé de 30 ans, Reedijk a obtenu ses diplômes en Angleterre et a travaillé chez les jeunes de l’Ajax et de West Bromwich Albion. Il reste sur deux saisons du côté de Vitesse Arnhem où il a été assistant de Thomas Letsch puis de Philip Cocu. Avec le premier cité, Reedijk avait éliminé Anderlecht en barrage de Conference League à l’été 2021. « C'est un merveilleux défi que de préparer les jeunes talents du club dans un environnement compétitif comme la Challenger Pro League, avec l'espoir de les voir évoluer au sein de l'équipe première. Le championnat belge est très intéressant et c'est aussi la bonne étape pour moi, en tant qu'entraîneur, dans mon développement », a commenté Reedijk.