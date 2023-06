Le musée de la rue Renier, à Verviers, rouvrira, seul, début 2024 sous la forme d’une réserve vivante et expérimentale!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Près de deux ans après les inondations, les musées verviétois demeurent portes closes. En 2019 (soit la dernière année complète de fonctionnement), ils accueillaient pourtant plus de 10.000 visiteurs. Pour respecter leurs obligations de reconnaissance et ne pas perdre leur public, une réouverture est impérative le plus rapidement possible. Car la transformation de l’hôtel de Biolley en pôle muséal verviétois n’arrivera pas avant 2028-2029.

La Ville, en concertation avec l’équipe des musées, a donc choisi de ne rouvrir que le musée des Beaux-Arts dans l’intervalle. « Nous avons tablé sur une réouverture temporaire, parce que l’objectif n’est pas d’y rester », explique l’échevin de la Culture, Jean-François Chefneux.