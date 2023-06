Timothy Castagne, relégué avec Leicester, évoque son avenir: «Je cherche un club du top»

Timothy Castagne était le couteau suisse de Roberto Martinez. Piston droit, piston gauche, défenseur central dans un système à trois ou back dans une défense à quatre, le joueur de Leicester City a cumulé les postes depuis ses débuts en Ecosse en septembre 2018. Il devrait en être tout autrement avec Domenico Tedesco. Même si son mandat n’a pas commencé depuis très longtemps – il coachera son troisième match contre l’Autriche –, le sélectionneur des Diables rouges voit en Castagne son back droit attitré.

Au sein d’un quatre arrière qui a déjà montré des choses encourageantes en mars que ce soit en Suède ou en Allemagne. De quoi s’attendre à ce que le quatuor (NDLR : Castagne, Faes, Vertonghen, Theate) soit reconduit au moins pour cette première joute à domicile depuis septembre 2022. « Jouer avec une défense à quatre, cela permet de changer plus facilement de dispositif en cas de nécessité car c’est plus malléable qu’une défense à cinq », avance Castagne avant de se pencher sur son cas personnel. « Avec l’ancien sélectionneur, je jouais parfois à gauche, parfois à droite. Ici, et on a discuté avec le coach, je suis davantage assigné à la position à droite. Je sais aussi que si je ne performe pas, quelqu’un prendra ma place. »