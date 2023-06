Inauguration d’une rue à Bruxelles en hommage à Eunice Osayande, travailleuse du sexe tuée en 2018

En nommant cette nouvelle rue Eunice Osayande, la Ville de Bruxelles souhaite attirer une «attention permanente sur toutes les femmes (oubliées) victimes de traite humaine, de violences sexuelles et de féminicides».

«Près de la moitié (42%) des femmes âgées de 16 à 69 ans ont subi des violences sexuelles et/ou physiques. Ce pourcentage est beaucoup plus élevé chez les travailleuses du sexe. La lutte pour faire tomber ces chiffres incroyablement élevés mérite plus d’attention et d’urgence. Et c’est exactement pourquoi nous dédions cette rue à Eunice Osayande aujourd’hui», a expliqué Ans Persoons, échevine de l’Urbanisme à la Ville de Bruxelles.

« Rendre hommage »

«C’est le devoir de la société de rendre hommage à notre collègue qui nous a été enlevée. Les travailleuses du sexe sont souvent oubliées, cette fois-ci ce ne sera pas le cas», a souligné, par la voix de son directeur, l’association Utsopi, en charge des droits des travailleuses et travailleurs du sexe.

Eunice Osayande, une travailleuse du sexe nigériane de 23 ans, avait été tuée à coups de couteau dans sa carrée située rue Linné à Schaerbeek, durant la nuit du 4 au 5 juin 2018. Sa mort avait suscité beaucoup d’émotion dans le quartier Nord de la capitale et une marche blanche avait été organisée en son hommage. Le 28 janvier 2022, l’accusé, qui était mineur au moment des faits, a été condamné à 25 ans de prison par la cour d’assises de Bruxelles.