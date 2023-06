À l’heure du Moyen Âge et des feux de la Saint-Jean à Audregnies les 24 et 25 juin

Cette année, cinq compagnies de reconstitution vous feront découvrir la vie à l’époque de nos ancêtres !

Vous pourrez partir à la découverte de la couture, de la calligraphie, du tissage de la laine, de la fabrication de bougies ou d’arcs, de l’utilisation des outils de boucherie et de cuisine, de la confection du pain avec un four comme autrefois. Des entraînements militaires et démonstrations des tortures de l’époque seront également proposés, ainsi qu'un pas de tir.