Pas d’excuses de Pascal Smet mais des preuves de ses échanges avec le Fédéral et Hadja Lahbib

Comme à la Chambre, l’ensemble des partis du parlement bruxellois se disaient indignés par la situation et souhaitaient obtenir des réponses. Le gouvernement bruxellois n’était pas présent dans l’hémicycle. Pascal Smet a souhaité faire preuve de transparence, en présentant l’ensemble des échanges de mails avec le cabinet d’Hadja Lahbib et de la secrétaire d’État à l’Asile et la Migration Nicole De Moor (CD&V). « J’ai décidé de le faire car je souhaite défendre, assumer et protéger mon action politique et mon intégrité », a indiqué le secrétaire d’État.

Le cabinet de Pascal Smet a pris contact le 20 mars dernier avec le SPF Affaires Étrangères au sujet de la présence iranienne. Ce dernier a fait savoir que cela n’était pas opportun. Le 03 avril, le cabinet du secrétaire d’État signifiait son adhésion sur le fond à cette décision au SPF Affaires Intérieures. « Une fois que nous avons signifié notre refus, nous avons reçu un e-mail du secrétaire général de Metropolis exprimant son mécontentement quant à cette manière de procéder. »

Demande de Metropolis

Une discussion a eu lieu entre le secrétaire général et Pascal Smet pour confronter leurs points de vue. « Il m’a été demandé de contacter la ministre Lahbib pour lui proposer de traiter toutes les demandes de visa, sans exclusive de notre part. On nous demandait de suivre la logique internationale. » Le 10 mai dernier, un appel téléphonique a eu lieu entre Hadja Lahbib et Pascal Smet. Ce dernier lui a fait savoir qu’il suivait la logique de Metropolis. « La ministre m’a confirmé qu’il n’y avait pas d’objection de sa part à ne pas bloquer ces demandes de visa, mais au contraire de les traiter et qu’elles suivraient la procédure normale. Je lui ai dit que, si une représentation politique n’était pas possible, une représentation administrative pourrait au moins être envisagée. »

Cet accord a été communiqué par e-mail au cabinet de Nicole De Moor le 16 mai. « Satisfait de ce résultat, mon cabinet n’a pris aucune autre initiative depuis le 16 mai. Des lettres standardisées ont encore été envoyées par l’administration à toutes les ambassades susceptibles d’être concernés par une demande de visa liée au Brussels Urban Summit, dont celle pour l’Iran qui a été envoyée le 21 mai par notre administration », ajoute Pascal Smet.

Le parlement peu convaincu

Une confirmation de la présence de la délégation iranienne à la conférence a été confirmée par le cabinet du secrétaire d’État début juin. « Nous avons alors supposé que le contrôle politique avait été effectué par le ministère des affaires étrangères et qu’il n’avait aucune objection quant à la présence de personnalités politiques. »

Le maire de Téhéran, le 4e sur la ligne de fond en partant de la gauche. - Twitter / Philippe Close

Concernant la présence du maire de Téhéran au sein de l’Hôtel de Ville de Bruxelles, Pascal Smet justifie cela par l’indisponibilité de la salle de conférence lundi après-midi. « La ville a mis la salle à disposition. Une photo traditionnelle de tous les participants, sur laquelle je figure aussi, a été prise après l’événement. » Le secrétaire d’État assume mais rejette certaines accusations. « Ni Philippe Close, ni moi-même n’avons discuté avec eux au cours des trois derniers jours, ni n’avons ‘pris le café avec eux’, et avons plutôt choisi de garder la plus grande distance possible. »