Un ex-avocat borain accusé de faux à Mons par son client assureur: «Pour compenser des retards de factures»

« Il est légalement interdit de dévoiler le motif d’une radiation », précise Me Arnaud Lebas qui représente le barreau de Mons. Dès que l’avocat a été radié en mai 2018, son principal client, Euromaf à Anderlecht, enquête sur les dossiers qu’il lui avait confiés en son temps. Et y retrouve des anomalies qui remontent jusqu’à 2011. Euromaf se porte donc partie civile contre son ex-avocat. Le procès s’est tenu ce vendredi devant la chambre Eco-Fin du tribunal de Mons.

Sitôt rayé, l’avocat a créé son ASBL ‘Défendez-vous tout seul’. Il a donc plaidé sa cause lui-même ce vendredi. Sa position, c’est qu’Euromaf tardait trop à lui payer de nombreuses factures : mais lui, avait un cabinet à gérer et des paiements (ONSS…) à honorer. Il s’est donc payé lui-même, en prélevant (entre autres manœuvres) des montants dans son compte de tiers – un compte relais sur lequel sont versés des sommes en provenance de créanciers, et destinées à ses clients. Mais voilà : il ne pouvait rien prélever pour lui-même sur ce compte de tiers ! Lui, évoque une convention qui lui en aurait donné le droit. Mais il n’existe aucune preuve de cette convention, rétorquent le parquet et des avocats de Euromaf, Mes Laurent Henrotte et Carine Malou, qui pointent aussi notamment des doubles factures. Ceux-ci réclament quelque 150.000 euros de pertes. Ils se réjouissent d’avoir désormais affaire à Me Manuela Sénécaut, qui est depuis octobre dernier curatrice du cabinet en faillite de l’avocat rayé. Car à ce jour, Euromaf se plaint de difficultés dans les tentatives d’obtention des dossiers litigieux.