Madison (23 ans) veut retrouver des témoins après avoir été victime d’un viol à Seraing: «Je ne me souviens de rien, j’ai tout le temps peur et je ne sors plus seule»

Pour nous expliquer son histoire, Madison prend sa plainte sous les yeux. « J’ai du mal à me souvenir », nous dit-elle. « Depuis les faits, je suis fort angoissée, j’ai tout le temps peur et je ne sors plus seule. »

Le 13 juin dernier, elle prend le bus à Saint-Georges-sur-Meuse pour se rendre à Seraing. Des heures qui vont suivre, selon ses déclarations, c’est tout ce dont elle va se souvenir. Son trajet, son arrivée à Seraing, le drame vécu, le reste ne serait qu’un énorme trou noir. « Je ne me souviens de rien », confirme-t-elle. « C’est pour cela que j’essaie de retrouver des témoins. »