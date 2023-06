Maison dangereuse à Warnant-Dreye, la famille va en recours: «Le sentiment d’être victime d’un acharnement de la commune» (vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Dans notre édition de ce vendredi, nous évoquions la situation de Liliane Pougin, 60 ans et de son mari Philippe Colpin, 59 ans. Ils sont propriétaires de leur maison, au 28 de la rue Joseph Wauters à Warnant-Dreye.

Lire aussi Propriétaires depuis 23 ans, Liliane et Philippe sont contraints de quitter leur maison à Warnant-Dreye: «On ne partira pas!» (vidéo)

Jeudi, deux policiers de la zone Hesbaye ont remis au couple et à son fils, un arrêté du bourgmestre : « Une déclaration d’inhabitabilité sur base du code wallon de l’habitation durable et ordonnant l’évacuation de l’immeuble, 28 rue Joseph Wauters ».

La famille doit quitter les lieux pour le 21 juin et s’engager à effectuer les travaux nécessaires. Car l’électricité n’est plus aux normes. C’est la Région wallonne qui l’a constaté et a jugé les lieux dangereux.

Refus de partir

Liliane et son mari n’ont pas bien pris la nouvelle. Ils refusent de partir.