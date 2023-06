«Festi Visé» sur les traces de d’Artagnan jusque dimanche

Après le souper du Sud Ouest ce vendredi soir dès 18h30 au cloître du centre culturel, ouvert à tous, (P.A.F. : 25 € et réservations au 04/374.85.50), la grande braderie des commerçants se poursuivra ces samedi et dimanche dès 10h dans les rues du centre de Visé qui seront mises en piétonnier. Les commerces seront évidemment ouverts ce dimanche. Des animations musicales sont prévues ce week-end dans lmes rues de 14h à 18h avec les groupes « Depuis & Friends », « J’ai vu la bête » et « Bronzetto ».