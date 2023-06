Volodymyr Zelensky est invité à participer au premier conseil Otan-Ukraine à Vilnius

Ce nouveau conseil permettra des consultations et la prise des décisions sur des questions de sécurité d’intérêt mutuel, a expliqué Jens Stoltenberg. Les relations entre l’Otan et l’Ukraine se traitent actuellement au sein d’une commission créée en 1997, qui est un organe de consultations.

« Nous ne savons pas quand cette guerre prendra fin. Mais lorsque ce sera le cas, nous devrons mettre en place un cadre garantissant la sécurité future de l’Ukraine. Et veiller à ce que l’histoire ne se répète pas », a-t-il expliqué.

« Certains alliés envisagent des arrangements bilatéraux et multilatéraux » pour aider l’Ukraine à se rapprocher de l’Otan jusqu’à l’adhésion, a-t-il expliqué.

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a refusé de donner la position des États-Unis. « Je ne veux pas parler d’arrangements de sécurité à ce stade », a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse.

À un mois du sommet de Vilnius, plusieurs autres sujets n’ont pas encore fait l’objet d’un consensus, notamment l’augmentation quasi-obligatoire des dépenses de défense et la succession de M. Stoltenberg.

Seuls sept des 31 pays de l’Otan ont à ce jour atteint l’engagement sur 2 % du Produit intérieur brut (PIB) pris en 2014 au sommet de Newport, au Pays de Galles. La Belgique se situe à l’antépénultième place du classement établi en mars dernier par l’Otan, avec 18 %.

« J’attends des Alliés de l’Otan qu’ils prennent à Vilnius un engagement plus ambitieux en matière d’investissement dans la défense. Les 2 % du PIB doivent constituer un plancher et non un plafond », a-t-il souligné. « L’engagement doit être immédiat et pas avoir un horizon de dix ans », a-t-il insisté.

« Tout le monde devrait d’abord arriver au but des 2 % et c’est vrai pour l’Allemagne », a déclaré de son côté le ministre allemand, Boris Pistorius. « Mais il faut s’approcher pas à pas. La plupart des économies nationales ne vont pas y arriver aussitôt », a-t-il averti.

Selon M. Stoltenberg, l’Otan prépare, pour une approbation lors du sommet de Vilnius, les 11 et 12 juillet, un nouveau renforcement de son dispositif militaire, qui mobilisera « plus de 300.000 » hommes et femmes placés dans un état de préparation élevé, renforcés par des moyens navals et aériens.

« Au sommet de Vilnius, nous prendrons des mesures pour encore renforcer notre dissuasion et notre défense. Et achever la transition fondamentale que nous avons entamée après l’occupation de la (péninsule ukrainienne de) Crimée par la Russie en 2014 », a-t-il affirmé.

La succession de M. Stoltenberg, dont le mandat expire fin septembre, n’est par ailleurs pas réglée.

« Le terme de mon mandat de 10 ans arrive à l’automne et je ne cherche pas à le prolonger », a-t-il répété vendredi. Mais aucun consensus ne se dégage sur un successeur et plusieurs membres de l’Alliance préconisent de lui demander de rester en fonctions jusqu’au sommet de Washington, du 9 au 11 juillet 2024.