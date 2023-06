La Maison de l’Emploi Ourthe-Amblève et Condroz élargit son territoire aux communes d’Aywaille, Sprimont, Ferrières, Anthisnes et Ouffet

La Maison de l’Emploi Ourthe-Amblève et Condroz qui a vu le jour en 2008 à Comblain-au-Pont, en collaboration avec le Forem et les communes de Comblain, Hamoir et Esneux, lance une nouvelle dynamique. L’objectif est de créer une politique supracommunale de l’emploi sur le bassin Ourthe-Amblève et Condroz.

Une remise en question de ce service a abouti à la refonte complète de la Maison de l’Emploi ainsi qu’à son élargissement aux communes d’Aywaille, Sprimont, Ferrières, Anthisnes et Ouffet.