Manu Leroy, CEO ad intérim de l’Union belge: «Il est logique que Tedesco se soit demandé où il était tombé»

Coin exposé plein sud, dans le restaurant du Centre national de Tubize, pour un petit-déjeuner à l’heure où les bureaux grouillent déjà de monde. L’espace d’une heure, Manu Leroy met sur pause : son agenda, les sollicitations de ses collaborateurs et son portable. Pour un échange sincère entre le café, l’omelette du chef, le croissant… et le énième café. Un état des lieux sur ce qui, malgré l’achèvement des travaux et le déménagement voici deux ans déjà, est redevenu un chantier.

Manu Leroy, l’Union belge vient de traverser deux mois d’une tempête pratiquement continue avec le limogeage de son CEO Peter Bossaert le 22 mars et la démission du président Paul Van den Bulck le 19 mai. Comment sort-on de ce double épisode quand on l’a vécu, comme vous, en première ligne ?

Je suis tout d’abord soulagé. Soulagé et content que cette page soit tournée. Ce que nous avons vécu, la direction comme les employés de la Fédération, n’est pas une petite guéguerre de cour de récré, vous pouvez me croire. Il y avait un réel et profond malaise. Que j’avoue ne pas avoir senti venir. Nous savions que le Coupe du monde au Qatar risquait de tourner dans un sens comme dans l’autre compte tenu des circonstances puis, dès l’élimination, tout s’est accéléré avec la bisbrouille entre Peter Bossaert et Paul Van den Bulck puis tout ce qui s’en est suivi. En quelques semaines, la situation menaçait de devenir incontrôlable. Je ne dis pas qu’elle l’était, mais elle menaçait de le devenir.

Jusqu’au licenciement sec du CEO et à la fronde du comité de direction à l’égard du président…

Je ne veux plus trop revenir là-dessus, mais il est clair que la situation extrêmement difficile nous a poussés à agir…

Cette lettre ouverte au Conseil d’administration, que certains ont obligeamment fait fuiter, c’était un peu « ça passe ou ça casse » ?

Bonne question. En vérité, je ne sais pas trop. Les cinq directeurs de département et moi avons simplement fait ce qui nous semblait être juste par rapport à l’institution. On n’a pas pensé à nos gueules, pour le dire crûment, mais à la bonne organisation et aux intérêts de la Fédération.