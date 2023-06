Nouvelles mesures de circulation au centre de Visé suite à l’évolution du chantier de la place Reine Astrid

Le stationnement des véhicules sera interdit sur le Rempart des Arbalétriers, des deux côtés de la chaussée, du n°39 jusqu’à la place Reine Astrid et devant le Carrefour Market.

Les travaux d’aménagement de la place Reine Astrid à Visé se poursuivent. A partir de lundi prochain à 7h du matin et jusqu’au 7 juillet prochain, la circulation des véhicules sera interdite sur l’ensemble du carrefour deva,nt le Carrefour Market, formé par la place Reine Astrid, le Rempart des Arbalétriers et la rue de la Trairie.

La circulation est limitée à la desserte locale et autorisée dans les deux sens Rempart des Arbalétriers, entre l’avenue des Combattants et la zone de chantier devant le Carrefour Market et rue de la Trairie.