Trois braderies ce week-end en région verviétoise

Il fait beau, il fait chaud, et il y aura de quoi s’amuser ce week-end. Trois braderies se tiendront dans l’arrondissement de Verviers. La première a lieu à Malmedy. Elle n’a pas attendu le week-end puisqu’elle a commencé jeudi. Elle se clôturera dimanche et se déroule en plein centre, entre l’hôpital et de la cathédrale.

A Welkenraedt, également plein centres, les commerçants vont attendront ce samedi. Des activités sont prévues toute la journée pour petits et grands.